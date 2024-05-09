Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

Для того, чтобы уметь применять тактическое ядерное оружие (ТЯО), нужно тренироваться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информационное агентство БелТа.

Он подчеркнул, что «ядерное оружие — страшное оружие», поэтому нужно уметь его применять. По словам Лукашенко, идет эскалация напряженности.

«Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие», — заявил белорусский лидер.

Он также призвал не допустить третьей мировой войны, отметив, что она может привести к ядерному апокалипсису.

Лукашенко призвал не допустить Третьей мировой войны

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия присоединится к учениям по отработке применения ТЯО, которые проведет Россия. По его словам, соответствующее распоряжение уже было отдано министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.