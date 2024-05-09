В Германии назвали тройную проблему Украины

Коррупция является тройной проблемой для Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман. Его слова приводит DPA.

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По его словам, деньги, которые следовало потратить на оснащение военных, идут в карманы нечестных чиновников и ослабляют обороноспособность Украины. При этом Бушман напомнил, что республика намеревается стать членом Евросоюза (ЕС).

«Если Украина хочет идти по пути членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции», — подчеркнул он.

Министр добавил, что успешное восстановление Украины возможно только благодаря иностранной помощи. Однако готовность потенциальных стран-доноров помочь Киеву может значительно снизиться, если значительную часть помощи поглотят коррупционеры.

На Украине заявили о росте коррупции за последние два года

Ранее группа членов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила Украину в передаче третьим сторонам поставленного Западом оружия и снарядов.

В апреле сообщалось, что больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.