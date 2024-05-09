Лукашенко призвал не допустить Третьей мировой войны

Людям следует сплотиться, чтобы не допустить Третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, белорусский лидер сделал ряд заявлений по внешней повестке во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава республики отметил, что Белоруссии нужен мир в долгосрочной перспективе. Он добавил, что жителям страны необходимо выстоять, не дать втянуть себя в конфликты.

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Лукашенко напомнил, что май 1945 года принес человечеству бесценный мир, но многим странам это не пришлось по душе. Он уточнил, что за прошедшие десятилетия на планете почти ничего не изменилось.

«Как и в начале сороковых, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство», — констатировал глава Белоруссии.

По его словам, идеология поверженного Третьего рейха получила в западных странах новых последователей, красивую обертку. Ее адепты уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно, резюмировал Лукашенко.