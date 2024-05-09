Премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал требование лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта уйти в отставку в течение часа. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Баграт озвучил свое требование в ходе многотысячного митинга на площади Республики в центре Еревана.

«Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку. Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки», — заявил священнослужитель.

Журналисты заметили, что ни сам Пашинян, ни пресс-служба правительства не отреагировали каким-либо образом на ультиматум оппозиционера.

Пашиняну дали час на отставку

Напомним, что жители Тавушской области начали проводить митинги и пикеты 19 апреля 2024 года, после того, как МИД Армении объявил о возвращении под контроль Азербайджана четырех сел региона, перешедших в 90-е годы под власть Армении.