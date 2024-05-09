Высмеивающие Зеленского плакаты появились в Австрии

В австрийских городах появились плакаты против помощи Киеву. Посольство Украины уже направило жалобу в МИД Австрии, пишет портал Heute.

По данным издания, агитационные материалы развесили активисты Австрийской партии свободы (FPÖ) в рамках предвыборной кампании в Европарламент.

На плакатах Владимир Зеленский нежно обнимает и целует главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. За спинами «влюбленных» — руины зданий, танк, военный вертолет. Под ними надпись: «остановим безумие ЕС».

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Дипмиссия Украины в Австрии обратила внимание на развешанные в людных местах плакаты и направила в министерство иностранных дел официальную ноту, в которой заявила, что реклама партии якобы искажает причины и характер военного конфликта, оправдывает действия Москвы.

Пользователи сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен

Напомним, что ранее в Вене уже появлялись наклейки против помощи Украине. На них были изображены люди, которых тошнит украинскими флажками.