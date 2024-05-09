Зеленский пообещал остановить наступление РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинская армия остановит наступление Вооруженных сил России после получения Киевом новых поставок западного вооружения.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве, сообщает издание "Страна.ua".

Украинский лидер отметил, что инициатива на фронте в настоящее время принадлежит РФ.

"Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства", - сказал Зеленский.

В мае бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравнять силы с российскими войсками.

В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину

По его мнению, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

В этом же месяце бывший командующий армией США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.