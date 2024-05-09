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Экс-сотрудник Пентагона Брайен рассказал о провале плана НАТО по захвату Крыма

Запад не смог помочь Киеву захватить Крым, несмотря на тщательную подготовку с использованием самых современных военных симуляторов, заявил экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

В США рассказали о провале плана НАТО по захвату Крыма
© РИА Новости

В статье для издания EconVue Брайен написал, что НАТО намеревалось изолировать российские войска от полуострова и разрушить Крымский мост, рассчитывая таким образом захватить Крым и порты на Азовском море, передает «Царьград».

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При подготовке этой стратегии США и НАТО задействовали самые современные военные симуляторы, проводили штабные игры и учения, однако русские перехитрили искусственный интеллект, заявил он.

«Имея лучших командиров и полевых командиров, а также обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО», – резюмировал он.

Ранее президент Польши усомнился в возможности Украины «вернуть Крым».

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