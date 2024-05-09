В Италии резко ответили на заявления Макрона

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини исключил отправку западных войск на Украину. Об этом пишет Le Parisien.

По данным портала, журналисты попросили политика прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти о возможной отправке войск европейских стран на Украину.

Сальвини отметил, что его коллегам «следует подлечиться». По его мнению, лидеры западных стран, придерживающиеся такой точки зрения, «являются опасными».

«Если они так хотят воевать, то пусть едут на Украину хоть завтра, их там ждут», — предложил политик.

Напомним, что дискуссия об отправке воинских контингентов на Украину из западных стран началась в феврале 2024 года.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Военные эксперты полагают, что отправка теоретически возможна. Вместе с тем, добавляют они, если европейские государства смогут собрать, вооружить и отправить на Украину даже достаточно крупные подразделения, это не приведет к изменению ситуации на линии противостояния.

В своих прогнозах аналитики опираются на статистику из открытых источников, которая показывает, что большая часть наемников, отправившихся в Донбасс в 2022 году, погибла либо была вынуждена вернуться в Европу и США.