Нетаньяху заявил о готовности Израиля выцарапать победу в Газе голыми руками

Израиль намерен добиться успеха в боях в секторе Газа даже без внешней поддержки, сражаясь голыми руками, буквально выцарапывая победу ногтями. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Его видеообращение, приуроченное к отмечаемому в этом году с 13 по 14 мая Дню независимости Израиля, распространила канцелярия главы правительства.

"Мы находимся в преддверии Дня независимости. Во время Войны за независимость 76 лет назад нас было мало, а врагов много. У нас не было оружия, было эмбарго на поставки оружия Израилю, но благодаря силе духа, героизму и внутреннему единству мы победили", - сказал он. "Сегодня мы намного сильнее. Мы полны решимости ради победы над нашими врагами, стремящимися уничтожить нас. Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку. Я уже говорил, что если нужно, мы будем сражаться ногтями. Но у нас есть гораздо больше того, и с той же силой духа и с Божьей помощью вместе мы победим", - добавил премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В свете продолжающейся более полугода военной операции мировое сообщество в последнее время оказывает усиленное давление на израильские власти, призывая к скорейшему прекращению боевых действий в анклаве и отказу от планов полномасштабного ввода войск в Рафах. Израильские власти настаивают, что операция в Рафахе необходима для "полной победы" и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа. Ранее власти США допустили, что ограничат поставки вооружений Израилю, если продолжится эскалация боевых действий в Рафахе.