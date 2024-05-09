В Киеве из-за дефицита электроэнергии «минимизируют освещение улиц»

В Киевской городской военной администрации заявили о решении минимизировать освещение улиц Киева из-за дефицита электроэнергии.

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«Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц. Полностью выключать все фонари не будем», — говорится в Telegram администрации.

Там добавили, что компания «Укрэнерго» вынуждена применять ограничения энергоснабжения для промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00.

Ранее сообщалось, что три теплоэлектростанции были повреждены на Украине после взрывов.