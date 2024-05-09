$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Стало известно, какие заводы Украина спрятала под землей

Украина с советских времен располагала подземной производственной инфраструктурой, которую создавали на случай вооруженного конфликта, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал сообщения о сети украинских подземных предприятий, которая появилась благодаря концепции министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Дандыкин считает, что такие заводы могут производить для ВСУ беспилотники.

Стало известно, какие заводы Украина спрятала под землей
© МО Украины
В СССР на Украине много чего накопали. Мы помним, какие огромные подземные помещения под «Азовсталью», под заводом Ильича. Объективно все строилось на случай войны. Ничего нового в этих новостях нет. Главное — насколько это реально для современной Украины. Таких заводов было много на Украине — с обязательной подземной составляющей. Все строилось серьезно, по ГОСТу. Скорее всего, речь идет о подземных производствах БПЛА, морских дронов, может, еще для чего-то, каких-то взрывных устройств, не более того, — сказал эксперт.

Информацию о подземных заводах на Украине распространила испанская газета El Mundo. По информации издания, эти предприятия позволяют Украине наращивать объемы производства. При этом местонахождение заводов держится в строжайшем секрете.

В мире
Василий Дандыкин
Камышин
Украина