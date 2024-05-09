Лукашенко похвалил парад на Красной площади
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ему понравился парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».
Почетными гостями на параде стали президенты Белоруссии, Кубы, Лаоса, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Республики Гвинея-Бисау.
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве
По данным агентства, журналисты спросили главу Белоруссии о том, понравился ли ему парад.
«Очень. Достойно [провели парад]», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент республики отметил, что Победа стала связующей нитью между народами России и Белоруссии.
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