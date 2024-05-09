Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ему понравился парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Почетными гостями на параде стали президенты Белоруссии, Кубы, Лаоса, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Республики Гвинея-Бисау.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве

По данным агентства, журналисты спросили главу Белоруссии о том, понравился ли ему парад.

«Очень. Достойно [провели парад]», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент республики отметил, что Победа стала связующей нитью между народами России и Белоруссии.