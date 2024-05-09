Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы розыска МВД России.

"По вашему запросу нет информации", - говорится в базе МВД РФ при введении соответствующего запроса.

Причины, по которой они пропали из базы, там не указаны.

В России объяснили объявление президента Зеленского в розыск

4 мая в базе МВД РФ появилась информация об объявлении в розыск по уголовной статье бывшего президента Украины Петра Порошенко. Также по уголовной статье в базе розыска ведомства тогда же появилась карточка на Владимира Зеленского. Статьи, по которым они разыскиваются, не указывались. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские следователи объявили в розыск Порошенко и Зеленского в рамках расследований преступлений киевского режима.