Президенту Перу выдвинули обвинения из-за пластических операций

Президент Перу Дина Болуарте на две недели оставила свой пост для проведения пластических операций, при этом не передала свои полномочия Конгрессу. Об этом сообщает El Pais.

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Глава государства пропала из публичного поля летом 2023 года, чтобы провести манипуляции по эстетическому восстановлению. Администрация скрыла отсутствие Болуарте, указав в официальных отчетах президентской канцелярии, что она участвовала в публичных мероприятиях на протяжении этих дней.

Теперь ей выдвинули обвинения в том, что она нарушила конституционные процедуры, так как должна была передала свои полномочия на время своего отсутствия Конгрессу.

В настоящее время у Болуарте самый низкий уровень популярности — всего семь процентов.

В начале апреля Болуарте провела перестановку в кабинете министров на фоне скандала с часами Rolex и расследования о незаконном обогащении. В ее резиденции прошли обыски, санкцию выдал Верховный суд.