Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Он подчеркнул, что теперь в украинском правительстве «пять дыр». По словам Гончаренко, подобное произошло не из-за орденов, а из-за отсутствия министров.

Депутат добавил, что кроме увольнения Александра Кубракова с поста министра развития общин, территорий и инфраструктуры, а также Сольского, в кабмине Украины в текущий момент нет министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.

До этого стало известно, что Верховная рада Украины проголосовала за отставку вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова.

За увольнение заместителя главы правительства проголосовали 272 законодателя. При этом сам Кубраков на заседании не присутствовал.

Ранее министру обороны Украины Рустему Умерову предсказали отставку менее чем через год после назначения на должность.