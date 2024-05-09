Зарубежные СМИ разместили на своих сайтах большое количество публикаций о параде Победы в Москве. «Рамблер» собрал наиболее интересные.

В The Guardian обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин обвинил Запад в угрозе глобального конфликта. Он отметил, пишет английская газета, что никому не будет позволено угрожать крупнейшей ядерной державе мира.

Немецкий журнал Spiegel заметил, что российский лидер в своей короткой речи заявил о готовности своей страны сражаться, а также пригрозил применить ядерные силы. ВС РФ «всегда начеку», предупредил Путин в начале ежегодного празднования 79-го Дня Победы над нацистской Германией.

Журналисты пояснили, что торжества в Москве начались при температуре около нуля градусов и небольшом снегопаде. Тысячи солдат традиционно прошли маршем по Красной площади в сопровождении танков и ракетных установок и пролета российских истребителей.

Портал «BILD на русском» подчеркнул, что техническая часть парада второй год подряд была очень скромной. По Красной площади проехала преимущественно колесная техника, танки были представлены только машиной Т-34 времен Второй Мировой войны.

По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что у России якобы практически не осталось современной бронетехники.

Популярная турецкая газета «Yeni Şafak» разместила в своем Telegram-канале фрагмент видео, на кадрах которого Путин говорит, что Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, её будущее зависит от каждого россиянина.

Сегодня Россия проводит военный парад в честь Дня Победы. Этим событием отмечается 79-й годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. В остальных городах России также организуются праздничные мероприятия, пишет CNBC.

Парад — это возможность не только для пышности, гордости и праздничных церемоний, но и для пропаганды. Кремль проводит параллели между победой Красной армии в 1945 году и текущим конфликтом на Украине, которому пошел уже третий год.

Журналисты The Associated Press указали, что победа над нацистской Германией остается в России наиболее важным и широко почитаемым символом доблести страны и ключевым элементом национальной идентичности.

Президент, отметили в агентстве, поблагодарил участников спецоперации за их мужество и осудил Запад, обвинив его в «разжигании региональных конфликтов, межэтнических и межрелигиозных распрей и попытках сдержать суверенные и независимые центры глобального развития».

В Reuters заметили, что Путин рассматривает конфликт на Украине как священную войну России. Запад, по его словам, забыл о роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и пренебрег уроками истории: ведь ни Наполеон Бонапарт, ни Адольф Гитлер не смогли одолеть Россию.

В Sky News также обратили внимание на то, что в параде участвовал только один танк.

Журналисты пояснили, что в 79-ую годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне президент Путин произнес речь о военном потенциале своей страны, рассчитанную как на иностранную, так и на отечественную аудиторию.

В своей речи президент предупредил, что вооруженные силы России всегда находятся в боевой готовности, но признал, что страна переживает «сложный период».

Французская газета Le Monde обратила внимание на слова Путина о том, что Россия «сделает все, чтобы предотвратить глобальный конфликт».