На Украине рассказали о выходе из строя двух гидроэлектростанций после взрывов

Российские удары по критической инфраструктуре Украины привели к выводу из эксплуатации двух гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом сообщила украинская компания «Укргидроэнерго» в своем Telegram-канале.

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«Восьмого мая... значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики... Две ГЭС вывели из эксплуатации», — отмечается в сообщении.

В компании не уточнили, какие именно ГЭС были повреждены.

В конце апреля координатор пророссийского подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы РФ ударили по Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, которая является одной из крупнейших на Украине. Также Лебедев сообщил о прилете по Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области и Криворожской ТЭЦ.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины в ответ на атаки российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге безвозвратно разрушена Трипольская ТЭЦ, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Перед началом специальной военное операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.