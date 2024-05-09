Посол Израиля приняла участие в параде Победы на Красной площади

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин приняла участие в параде Победы на Красной площади, об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Я надеюсь, что я достаточно официальное лицо, чтобы представлять Израиль 9 мая на Красной площади на параде", - сказала дипломат.

В ходе беседы она также продемонстрировала корреспонденту ТАСС фотографии из личного архива и рассказала о родственниках, которые боролись против немецко-фашистских захватчиков.

"Дедушка Мося вот здесь со всеми медалями, это он как раз стоит в Яд Вашем (мемориальный комплекс истории Холокоста в Израиле - прим. ТАСС), он стоит со своими союзниками, сотрудниками. И это мой второй дедушка, дедушка Айзек, который тоже воевал в Красной Армии с первого до последнего дня", - поделилась посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала ТАСС, что Москва не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран. Послы дружественных стран присутствовали на трибунах.