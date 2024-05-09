В Израиле оценили угрозу Байдена прекратить поставки оружия

Два высокопоставленных израильских чиновника раскритиковали в четверг президента США Джо Байдена за угрозу прекратить поставки оружия в Израиль в случае вторжения в Рафах, сообщает AFP.

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"Это трудное и очень разочаровывающее заявление услышать от президента, которому мы благодарны с начала войны", - заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в ответ на предупреждение Байдена.

Израиль пренебрег возражениями международного сообщества, отправив танки и проведя "целевые рейды" в восточных районах Рафаха. Этот город на границе с Египтом также переполнен перемещенными палестинскими гражданами.

"Если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое использовалось… для борьбы с городами", - сказал Байден CNN, сделав самое резкое предупреждение Израилю с начала войны.

По словам Эрдана, известного своими крайне резкими высказываниями с трибуны ООН, комментарии Байдена будут истолкованы противниками Израиля - Ираном, ХАМАСом и ливанской "Хезболлой", как "что-то, что дает им надежду на успех".

"Если Израилю запрещено входить в такой важный и центральный район, как Рафах, где находятся тысячи террористов, заложников и лидеров ХАМАСа, как именно мы должны достичь наших целей?" - сказал представитель Израиля в ООН.

Со своей стороны крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что его правительство будет добиваться своих целей в секторе Газа, несмотря на угрозу США.