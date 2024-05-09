Боррель назвал место Украины в очереди на вступление в ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, какое место занимает Украина в очереди стран, добивающихся вступления в объединение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы евродипломатии, расширение ЕС должно быть реальным, однако перед Украиной в него должны вступить страны, которые дожидаются этого много лет.

В Госдепе заявили, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО

«Украина — такая большая страна, что если бы она завтра стала бы членом ЕС, то она была бы единственной страной, получающей средства», — назвал Боррель причину такого подхода к вопросу.

По его словам, в случае вступления Украины в ЕС сейчас, всем остальным странам придется делать исключительно взносы в работу союза.

В декабре 2023 года на встрече в Брюсселе главы стран ЕС решили начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в объединение. Однако точное время начала переговоров определено не было, так как Еврокомиссия сначала должна выбрать для этого «подходящий момент».

Ранее члены ЕС предварительно одобрили план украинских реформ для выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Киеву.