Четыре страны ЕС собрались признать Палестину

Ирландия, Испания, Словения и Мальта могут признать палестинское государство 21 мая. Об этом сообщает телекомпания RTE.

© Lenta.ru

О том, что четыре страны Евросоюза (ЕС) собрались предпринять совместные усилия для официального признания Палестины, стало известно в марте. В начале мая премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что беседовал с испанским коллегой Педро Санчесом, и у обоих есть «четкий план» по этому вопросу.

Харрис не назвал точную дату принятия решения. Однако Израилем.

При этом, как сообщает РИА Новости, израильская сторона в марте назвала инициативу четырех стран ЕС «наградой за терроризм», а принятие решения по признанию Палестины снизит шансы на урегулирование конфликта.

В конце апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался о возможности признания Палестины несколькими странами ЕС. Он заявил, что это может произойти к концу мая.