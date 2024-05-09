Российский флаг появился в небе над французским Марселем

Элитная пилотажная группа ВВС Франции Patrouille de France перепутала последовательность цветов государственного флага во время парада в Марселе и нарисовала в небе российский триколор, пишет Telegram-канал «Пул N3».

Журналисты отметили, что инцидент произошел 8 мая в ходе торжественных мероприятий во время прибытия Олимпийского огня в город, где собралось большое количество граждан.

Причина ошибки пока неизвестна. Кроме того, нет данных о реакции французского правительства.

Напомним, что российский и французский флаги состоят из одинаковых цветов — белого, синего и красного. Различается только порядок их расположения на полотнище.

В 2018 году во время парада по случаю Национального праздника Франции один из 9 пилотов также перепутал последовательность цветов французского триколора. Вместо белого выпустил голубой.

Пользователи соцсетей отметили, что «случайности не случайны», могло быть и сознательное действие.