Вице-премьер Сербии поздравил граждан республики с Днем Победы

9 мая в Республике Сербия является праздником - Днем Победы, сербы были и остаются антифашистами. Об этом в четверг заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Названия государств и армий менялись, а сербы - нет. Мы не изменяем историю, наши убеждения, название праздника. Мы были и остаемся антифашистами, единственным народом во всей Европе, который не отправил ни одного своего солдата под Сталинград. Сербам место в антигитлеровской коалиции никто не подарил, поэтому 9 мая в Сербии - День Победы над фашизмом, и мы отмечаем его как День победы, нашей победы. Счастливого праздника всем свободным народам", - цитирует пресс-служба правительства слова Вулина.

Потери Сербии за время оккупации во время Второй мировой войны составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой войны. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях. Только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.