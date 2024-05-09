В США назвали единственный способ изменить ситуацию на Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал применение ядерного оружия единственным способом изменить ситуацию на Украине.

«Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину, а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть — это ядерное оружие», — отметил он.

По мнению Макгрегора, президент России Владимир Путин не хочет подобной эскалации, но Москва будет готова на нее ответить.

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Ранее в МИД России заявили, что действия Украины и стран Запада вынуждают РФ проводить ядерные учения. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что это остудит горячие головы в западных столицах.

В Министерстве обороны уточняли, что целью ядерных учений является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.