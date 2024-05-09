Президент Южной Кореи публично извинился за "немудрое поведение" жены

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принес публичные извинения за "немудрое поведение" своей супруги, которая два года назад в нарушение правил получила в подарок дорогую дамскую сумочку.

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Громкое заявление было сделано в ходе состоявшейся в пятницу 9 мая пресс-конференции, которую Юн провел в прямом эфире. Президент РК сначала зачитал речь, в которой коснулся основных вопросов текущего госуправления, а затем без подготовки отвечал на вопросы аккредитованных журналистов. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

"Я приношу свои извинения за ту обеспокоенность, которую испытала общественность в связи с немудрым поведением моей жены", - заявил Юн Сок Ёль.

Эти слова стали первым четким сожалением со стороны лидера Кореи в связи со скандалом, который разразился вокруг его супруги Ким Гон Хи в 2022 г. Тогда она приняла в подарок дорогую сумку Christian Dior стоимостью три миллиона вон (2,2 тыс. долл.) от американского пастора корейского происхождения. Сам священник затем побеседовал с Ким Гон Хи и произвел скрытную съемку общения, где хорошо видна и подаренная сумка.

Все это вызвало большой скандал, существенно подпортив имидж не только президента и его жены, но и всего правящего лагеря. Юн Сок Ёль, однако, долгое время отказывался как-то реагировать на шумиху и игнорировал требования провести независимое расследование инцидента. В итоге даже в правящем лагере стали требовать от президента публично отреагировать на скандал. Как считают политологи, в том числе "скандал с сумочкой жены президента" стал одной из причин проигрыша правящей партий на прошедших 10 апреля парламентских выборах. Около 70 процентов населения страны требовали провести расследование. Несколько дней назад власти РК заявили, что Генеральная прокуратура Кореи официально взяла в производство дело о получении Ким Гон Хи дорогого подарка в виде брендовой сумки. Делом занимаются несколько известных прокуроров.

В ходе пресс-конференции Юн Сок Ёль отказался говорить что-либо еще по поводу скандала помимо собственно извинений, сославшись на то, что уже идет следствие по делу, а его высказывания могут быть восприняты как попытка оказать влияние на ход расследования.

В ходе пресс-конференции он также сделал заявления и ответил на вопросы, касающиеся наиболее актуальных вопросов и проблем экономики, общества, внешней политики.

Отметим, что данное общение лидера РК Юн Сок Ёля стало лишь вторым за его два года правления. Первое такое мероприятие Юн провел в 2022 г. по поводу 100 дней своего правления. Тогда он пообещал как можно чаще общаться с журналистами и общественностью, но вышло наоборот. В ходе введенного в практику короткого ежедневного общения с журналистами президенту неоднократно приходились не по душе те вопросы, которые ему задавали репортеры. В итоге ежедневные "блиц-пресс-конференции" были отменены, что вызвало критику в его адрес. Новая попытка "стать ближе к СМИ и к народу" принята во многом вынужденно: на парламентских выборах 10 апреля правящая партия потерпела второе подряд сокрушительное поражение. Это было воспринято как негативная реакция народа не только на деятельность правящей партии, но и лично президента Юн Сок Ёля. В этой связи лидер страны пообещал принять меры, чтобы учесть критику и стать доступнее для диалога.