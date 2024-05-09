Принц Гарри усмехнулся после вопроса, счастлив ли он быть в Лондоне

Принц Гарри неоднозначно отреагировал на вопрос журналистов о пребывании в Лондоне. Об этом сообщило издание Marie Claire.

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Принц Гарри приехал в Лондон на торжественную церемонию по случаю 10-летия «Игр непобежденных». Репортеры подловили младшего сына короля Карла III по пути к автомобилю. Один из журналистов задал вопрос, счастлив ли принц Гарри находиться дома. Герцог Сассекский поздоровался, но не ответил. Когда журналист повторил вопрос, принц усмехнулся.

— Рад вас видеть, — передало слова принца Гарри издание Marie Claire.

В апреле стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией и стал резидентом Соединенных Штатов Америки. Многие винят в решении о резидентстве Меган Маркл. Редакция «Вечерней Москвы» обсудила с экспертом причины такого поступка принца Гарри. Эксперт высказал мнение о том, что на такое решение могли повлиять психологические проблемы, которые были у принца Гарри с детства.