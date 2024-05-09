На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве

По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

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На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.