Маск предрек последние выборы для американцев

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что предстоящие выборы президента в США в ноябре 2024 года могут стать последними для граждан этой страны.

«Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США», – написал Илон Маск в своем микроблоге в принадлежащей ему социальной сети X.

Маск отметил, что Демократическая партия США имеет целью завезти в страну как можно больше мигрантов, чтобы лишить американцев права голоса.

Ранее «СП» писала о том, что американский президент нелестно высказался в адрес своего предшественника.