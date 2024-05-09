Йеменские хуситы заявили об атаке на три коммерческих судна

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по коммерческим судам MSC Dego и MSC Gina в Аденском заливе, которые были идентифицированы как принадлежащие Израилю. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена провели операцию, поразив два израильских судна в Аденском заливе - MSC Dego и MSC Gina. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, попадание было точным", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Кроме того, представитель движения заявил, что хуситы дважды атаковали судно MSC Vittoria. По его словам, судно подверглось ударам в Индийском океане и Аравийском море. Сариа утверждает, что силы хуситов зафиксировали прямое попадание по корпусу судна.