На Корейском полуострове прошла серия мероприятий в честь Дня Победы

На Корейском полуострове - как в Южной, так и Северной Корее, в самых разных городах - прошел целый комплекс мероприятий, посвященный празднованию светлого праздника Дня Победы. При этом разного рода акции и шествия стартовали еще несколько дней назад, кульминационно завершившись непосредственно 9 мая.

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В Республике Корея еще 6 мая прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие многие находящиеся в стране россияне и граждане других стран. В тот же день состоялся торжественный концерт. Учащиеся школы посольства РФ в Сеуле приняли участие в акциях "Окно Победы" и "Рисуем Победу".

9 мая была проведена акция возложения цветов в Инчхоне к расположенному там на площади Санкт-Петербурга монументу в честь подвига российских моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в годы Российско-японской войны 1904-05 гг.

В торжественном слове временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Республике Корея Валерий Гуенков провел параллели между подвигом моряков в 1904 г. и тем, что продемонстрировал весь наш народ в годы Великой Отечественной войны.

"Песня, сложенная в честь подвига моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" "… стала символом несгибаемого духа, воинской доблести, служения Отечеству, мужества русских людей. Именно с этим духом в 1941 году весь советский народ поднялся для того, чтобы дать отпор фашистским захватчикам", - заявил дипломат, выразив сожаление, что в настоящее время во многих странах мира опять набирают силу фашисты и неонацисты различных мастей, которым приходить давать отпор.

Валерий Гуенков также поблагодарил власти и граждан Республики Корея, которые бережно относятся к монументу в Инчхоне, установленному в честь подвига русских моряков.

В северной части Корейского полуострова, где местные власти всегда с большим уважением относились и относятся к роли СССР и Советской Армии, освободившей полуостров от японской оккупации, по традиции мероприятия прошли очень широко. В преддверии праздника российские дипломаты почтили память советских воинов, посетив и возложив цветы к мемориалам и братским могилам воинов Советской Армии и советских граждан в городах Хэджу, Вонсан, Хамхын, Нампхо, Тонрим, Синыйджу, Ыйджу и Тонним.

9 мая в Пхеньяне сотрудники российского посольства во главе с послом Александром Мацегорой в торжественной обстановке возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна. Как отмечается в сообщении посольства РФ в Пхеньяне в соцсетях, министерство обороны КНДР обеспечило участие в церемониях почетного караула и оркестра Корейской народной армии. Вместе с ними почтили память советских воинов коллеги из Первого департамента Европы МИД КНДР.

В тот же день в Пхеньяне состоялся марш "Бессмертного полка": жители посольского городка, держа в руках портреты своих родных и близких, которые в годы Великой Отечественной войны мужественно боролись с фашизмом и победили его, прошли по внутреннему периметру территории российской дипмиссии под звуки песен Победы.

Отметим также, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму, приуроченную к 9 Мая. В своем послании глава Страны чучхе отметил, что российский народ в решающей борьбе с фашизмом преодолел огромные испытания, продемонстрировав самоотверженность, героизм, чем отстоял свободу и независимость Родины и всего мира. Ким Чен Ын также пожелал президенту, армии и народу РФ новой победы в борьбе за построение справедливого и мирного многополярного мира. Он также выразил твердую поддержку и солидарность с Россией.