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В США заявили о необходимости нейтрализации Калининграда

Экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил нейтрализацию Калининграда при условии начала конфликта с Россией. Об этом он пишет в статье для Bloomberg.

В США заявили о необходимости нейтрализации Калининграда
© Lenta.ru
«В Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие). В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», — говорится в материале.

По его словам, нейтрализация российского города нужна для того, чтобы под контроль Москвы не попал Сувалкский коридор, проходящий на границе между Литвой и Польшей. Ставридис также назвал Калининград географическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами НАТО.

Ранее экс-главнокомандующий НАТО в Европе заявил, что Украина потерпит поражение в том случае, если США не продолжат поставки вооружений Киеву. Также, по его мнению, стране необходимо провести дополнительную мобилизацию.

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