Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда

Россия обладает значительными силами в Калининграде, в случае прямого столкновения НАТО с РФ его «необходимо будет нейтрализовать». Об этом в статье для Bloomberg заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», — написал Ставридис.

Он отметил, что «нейтрализация» Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия не смогла контролировать «важнейший Сувалкский коридор» на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.

По словам Ставридиса, в случае боевых действий стоит ожидать, что НАТО «использует свое Балтийское озеро» для оказания давления на «крошечный Калининград».

До этого экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что военная доктрина РФ существенно превосходит западную, поскольку российская армия является преемницей советских вооруженных сил, которые готовились к масштабному конфликту в Европе, в то же время на Западе военная доктрина рассчитана на применение сил против «слабых» противников, в этой связи Западу «будет сложно» прямо противостоять России.