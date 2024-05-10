В Харькове произошел взрыв

В городе Харьков, расположенном на северо-востоке Украины, зафиксирован взрыв. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Харькове», — указывается в публикации.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Незадолго до этого стало известно, что несколько взрывов произошло в Николаевской и Харьковской областях республики.

Перед этим глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в результате взрывов в городе Никополе зафиксировали повреждения на административном здании.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.