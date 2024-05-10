В США объяснили цель визита Си Цзиньпина в Европу

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, для чего председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом ряд европейских стран. Об этом Макгрегор высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор объяснил цель визита Си Цзиньпина в Европу и опроверг идею о том, что китайский лидер приехал якобы с целью расколоть НАТО. По мнению военного, альянс распадется без внешнего влияния.

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