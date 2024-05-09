Участника Каннского фестиваля приговорили к 8 годам заключения и порке

В Иране вынесли приговор режиссеру Мохаммаду Расулофу и назначили ему 8 лет лишения свободы. Помимо этого, кинодеятелю назначили штраф, порку и конфискацию имущества.

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О решении суда сообщил адвокат Расулофа Бабак Пакния.

Приговор был вынесен после того, как фильм режиссера под названием «Семя священного инжира» отобрали для Каннского фестиваля. Пакния сообщил, что суд принял соответствующее решение из-за публичных заявлений режиссера и в связи с созданием фильмов, которые нацелены на совершение преступлений против безопасности государства, пишет РБК.

Данный приговор – самый суровый из всех, которые ранее выносились режиссеру. Некоторое время назад его приговорили к шести годам тюрьмы, но снизили срок до года. Затем Расулоф отбывал наказание за комментарии с осуждением правительства, но вышел досрочно из-за состояния здоровья.

Расулоф – победитель Берлинского кинофестиваля, лауреат множества наград.

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