Карлсон опубликовал интервью с обвинившей Байдена в домогательствах Тарой Рид

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности президента США. Об этом стало известно из интервью, которое опубликовал журналист Такер Карлсон.

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— Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться, — заявила она.

Интервью могло пройти во время февральской поездки Карлсона в Москву.

Бывшая помощница американского президента Тара Рид, которая работала с Джо Байденом в начале 1990-х, обвинила его в харассменте. После своих громких заявлений она подверглась угрозам и слежке. Рид пришлось срочно покинуть США, теперь она находится в Москве и намеревается получить российское гражданство. О том, кто такая Тара Рид, в чем она обвиняет Байдена и как реагирует на это общественность, — в материале «Вечерней Москвы».

Бывшего высокопоставленного помощника первой леди США Джилл Байден Энтони Бернала ранее обвинили в издевательствах и сексуальных домогательствах по отношению к сотрудникам Белого дома.