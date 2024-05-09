Байден усомнился в признании Трампом результатов выборов при поражении

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN усомнился в том, что бывший американский лидер Дональд Трамп признает результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в случае поражения.

«Я уверяю вас, он не сделает этого», — заявил глава Белого дома. Он назвал такой сценарий опасным.

Ранее Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера и сравнил ее с нацистской тайной полицией гестапо. Он также отметил, что Байден является самым коррумпированным и плохим президентом в истории США.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.