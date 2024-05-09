Трамп поддержал Джонсона после голосования о его отстранении

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп поддержал спикера Палаты представителей Конгресса США однопартийца Майка Джонсона после голосования о его отстранении от должности.

"Мы не сможем голосовать за предложение об освобождении [от должности Джонсона] <...>. Майк Джонсон - хороший человек, который очень старается", - написал Трамп в среду на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом он отметил, что хорошо относится к члену Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия), которая выступила с инициативой о смещении Джонсона.

"Я верю, что она будет рядом и на нашей стороне", - указал Трамп.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала против отстранения от должности спикера Джонсона. За блокировку инициативы Тейлор-Грин проголосовали 359 конгрессменов, против - 43 законодателя. Только 11 республиканцев высказались за то, чтобы дать ход резолюции об отстранении спикера, в том числе автор инициативы. Остальные 196 конгрессменов от фракции встали на сторону Джонсона.

Тейлор-Грин сделала первые шаги к запуску процедуры смещения Джонсона с поста спикера в конце марта. Тем не менее тогда же она предприняла действия, которые фактически позволяли блокировать ее инициативу. Законодатель подтверждала, что решила таким образом лишь подать предупредительный сигнал спикеру, будучи недовольной его решениями по вопросам бюджета и финансирования деятельности правительства.