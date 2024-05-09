Ким Чен Ын оценил заслуги России в победе во Второй мировой войне

Заслуги России в победе во Второй мировой войне не подлежат сомнению даже в условиях, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме, направленной президенту РФ Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

"Через Вторую мировую войну российский народ создал закон истории: любая агрессивная свора, пытающаяся господствовать над миром и подчинить его, будет повержена силой справедливости, преисполненной патриотизмом и волей к уничтожению врагов. Заслуги России в завоевании победы в войне сияют как святая истина даже в условиях переписывания истории со стороны всяких реакционеров", - приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

По словам Ким Чен Ына, "в решающей борьбе со свирепым фашизмом, жестоко нарушающим судьбу человечества, российский народ смело преодолел невообразимые испытания и мучения, проявил беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и в конце концов защитил спокойствие Родины и спас глобальный мир".

9 мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.