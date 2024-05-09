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Байден признал, что из-за американского оружия в Газе погибли мирные жители

Президент США Джо Байден признал, что мирные жители сектора Газа погибли из-за американского оружия, поставляемого Израилю.

Байден признал гибель мирных жителей в Газе из-за оружия США
© ТАСС
"Мирные жители погибали в Газе в результате этих бомб", - сказал он в интервью телеканалу CNN, ведя речь об оружии, поставки которого США приостановили на прошлой неделе.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с обстановкой в городе Рафах, расположенном в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. К настоящему времени, по данным Минздрава Газы, в результате израильских действий более 34,5 тыс. палестинцев погибли, свыше 77,7 тыс. пострадали.

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