Стало известно о предложении окружения Порошенко сдать часть территорий России

Люди из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко предлагают отвести войска Вооруженных сил республики (ВСУ) за Днепр, тем самым сдав России Донбасс и Харьков. Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Да это так».

«Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область (Донецкую народную республику, ДНР — прим. «Ленты.ру») цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе», — подчеркнул политолог.

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Карасев полагает, что власти Украины должны комплексно решать вопросы сохранения людей и территорий, поскольку, несмотря на военную помощь со стороны западных союзников, потери на фронте несут именно ВСУ.

Политолог призвал правительство республики активно использовать дипломатические способы для прекращения конфликта, в пример он привел стамбульские соглашения.