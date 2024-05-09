На Украине повысят цены на электроэнергию

На Украине цены на электроэнергию для населения повысят в 1,5 раза с 1 июня 2024 года. О таких планах правительства сообщил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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«Правительство реально готовит повышение цен на электроэнергию. Я думаю, что это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в 3,5-4,0 гривны [за киловатт], то есть приблизительно в 1,5 раза», — сказал он.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» ввела ограничение на потребление электричества для промышленных потребителей. Уточнялось, что в электросистеме Украины есть дефицит, который не удается покрыть даже с помощью импорта из Европы. По этой причине были введены контролируемые ограничения потребления во всех областях страны.