Атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки положила конец Второй мировой войне, заявил глава КНШ ВС США генерал Чарльз Браун. Шеф Пентагона Ллойд Остин согласился с его словами, пишет ТАСС.

Во время слушаний в Сенате Конгресса США сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), в контексте обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, задал вопрос Брауну о том, поддержал бы генерал сброс атомных бомб на мирные японские города, если бы командовал ВВС США в 1945 году.

«Это остановило войну», — констатировал генерал.

Затем Грэм обратился к Остину с тем же вопросом. Шеф Пентагона ответил, что «согласился бы с Брауном».

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Военные эксперты отмечают, что, действительно, Япония согласилась капитулировать через несколько дней после ядерной бомбардировки городов. Вместе с тем, отмечают аналитики, Квантунская армия была бы вынуждена сложить оружие в любом случае.

В ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции советские войска разгромили японские силы, отрезали их от путей снабжения, окружили разрозненные части.

Таким образом, полагают эксперты, атомная бомбардировка, последствия которой ощущаются по прошествии десятков лет, несла преимущественно политическое значение, была призвана заставить Советский Союз отказаться от ряда требований и территорий.

Историки напоминают, что подобная ситуация наблюдалась также во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Великобритания предупредила, что захват Константинополя Россией приведет к вступлению королевства в войну на стороне Турции.