Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Венгрию, где проведет переговоры с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. Самолет китайского лидера, посетившего до этого Париж и Белград, приземлился в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа.

Высокого гостя встретил у трапа Орбан с женой Анико Леваи. Прибытие самолета председателя КНР транслировалось телеканалом М1. Визит проходит в год 75-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Китайская делегация, в которую входят, в частности, министры иностранных дел и торговли, насчитывает 400 человек.

Орбан и Си Цзиньпин встречались до этого семь раз, последний раз - в Пекине в октябре 2023 года во время международного форума "Один пояс - один путь". С Шуйоком, который лишь недавно занял свой пост, председатель КНР ранее знаком не был. Обе стороны называют этот визит историческим, подчеркивая стратегический характер сотрудничества между двумя странами. Считается, что у Венгрии установились с КНР самые лучшие отношения из всех стран Евросоюза.

Как сообщила официальный представитель венгерского правительства Эстер Витайош, основными темами дискуссий в Будапеште станут дальнейшее развитие экономических связей и конфликт на Украине. К подписанию готовятся 16 двусторонних соглашений, еще два находятся в стадии переговоров. Визит продлится до 10 мая.