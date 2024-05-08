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В Узбекистане рассказали о новых правилах въезда в Казахстан из-за России

В МИД Узбекистана заявили, что граждане страны, которые собираются выехать в Казахстан, должны проверить наличие штрафов и нарушений в России. Такая необходимость появилась после подписания двустороннего соглашения между Москвой и Астаной.

Граждан Узбекистана будут проверять в Казахстане из-за России
© РИА Новости

Как уточнили в узбекском ведомстве, гражданам страны, которые совершили нарушения во время пребывания в России, могут отказать во въезде в Казахстан.

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — сообщили в МИД Узбекистана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию.

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