Победа российской армии над ВСУ приведет к огромным издержкам для Соединенных Штатов, предположил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Сенате США. Он добавил, что Россия не остановится на достигнутом, пойдет дальше, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Глава ведомства заметил, что президент России Владимир Путин воодушевлен победами, успехами российских войск. На фоне этого, уточнил министр, российский лидер может предпринять шаги в отношении других стран.

По его мнению, в этом случае США понесут «немыслимо высокие издержки». Он пояснил, что в настоящее время страна несет расходы, но они значительно ниже, чем «цена отречения» от Киева.

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Остин подчеркнул, что при разговоре о продолжении поддержки Киева речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Соединенных Штатов.

Ранее военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он констатировал, что чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева.

Эксперт предположил, что возможный отказ администрации США поставлять оружие ВСУ был бы сигналом для России о готовности к началу переговоров.