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Ллойд Остин: победа РФ на Украине приведет к огромным издержкам для США

Победа российской армии над ВСУ приведет к огромным издержкам для Соединенных Штатов, предположил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Сенате США. Он добавил, что Россия не остановится на достигнутом, пойдет дальше, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В Пентагоне назвали последствия победы России на Украине
© globallookpress.com

Глава ведомства заметил, что президент России Владимир Путин воодушевлен победами, успехами российских войск. На фоне этого, уточнил министр, российский лидер может предпринять шаги в отношении других стран.

По его мнению, в этом случае США понесут «немыслимо высокие издержки». Он пояснил, что в настоящее время страна несет расходы, но они значительно ниже, чем «цена отречения» от Киева.

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Остин подчеркнул, что при разговоре о продолжении поддержки Киева речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Соединенных Штатов.

Ранее военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он констатировал, что чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева.

Эксперт предположил, что возможный отказ администрации США поставлять оружие ВСУ был бы сигналом для России о готовности к началу переговоров.

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