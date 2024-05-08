Пашинян оценил значение взаимодействия в ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за 10 лет своего существования стал значимой площадкой взаимодействия государств-членов, отметил премьер-министр Армении в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Пашинян заметил, что нормативная база ЕАЭС формируется в рамках экономической логики.

По его мнению, эффективность функционирования организации может быть сохранена только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена.

В ОДКБ отреагировали на остановку финансирования со стороны Армении

Армения ранее инициировала проект «Перекресток мира», напомнил Пашинян. Он добавил, что его целью является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными странами.

Союз должен работать в интересах граждан и бизнеса стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации национальных экономик, констатировал Пашинян.