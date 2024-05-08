Китай отреагировал на поведение посла Франции на инаугурации Путина

Представление французского посла Пьера Леви на инаугурации президента Владимира Путина вызвало удивление в Китае, сообщает издание Baijiahao. Китайские журналисты обратили внимание на то, что дипломат из Франции, присутствовавший на церемонии, вел себя очень осторожно и стремился избегать появления в кадре телекамер.

Такое поведение вызвало удивление, учитывая статус представителя такой важной страны, как Франция, который пытался оставаться незамеченным среди других гостей на торжественном событии, — говорится в сообщении.

Издание предположило, что посол Леви мог получить инструкцию от своего правительства не привлекать лишнего внимания, чтобы избежать негативной реакции со стороны союзников, таких как США и Германия, на его присутствие в Кремле.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что инаугурация Владимира Путина, которая состоялась 7 мая, стала праздником для российского народа. По ее словам, тот факт, что на церемонии отсутствовали некоторые иностранные послы, является вопросом далеко не первой важности.