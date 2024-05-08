В США сообщили о находке червя в мозге кандидата в президенты

Врачи обнаружили в мозге известного американского политика Роберта Кеннеди – младшего, планирующего принять участие в выборах президента США, мертвого червя-паразита. Об этом пишет обозреватель Сусанна Крейг в статье для New York Times.

Автор статьи пояснила, что в 2010 году политик жаловался на провалы в памяти.

«Очевидно, у меня проблемы с когнитивными способностями. У меня кратковременная потеря памяти и иногда долгосрочная потеря памяти, которая влияет на меня», — признавался Кеннеди.

Врачи различных клиник неоднократно обследовали его, проводили анализы, делали снимки мозга. Ряд медиков полагал, что у пациента опухоль мозга.

В дальнейшем выяснилось, пояснила обозреватель, что темное место на снимках, вызвавшее беспокойство у врачей, «было вызвано червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер».

По ее данным, специалисты также обнаружили у политика отравление ртутью, вызванное, предположительно, чрезмерным употреблением различной рыбы, как морской, так и речной.

В длинном перечне заболеваний, которыми страдал и страдает Кеннеди, подчеркнула Крейг, есть также фибрилляция предсердий, которая увеличивает риск инсульта или сердечной недостаточности.

Тем не менее, несмотря на значительные проблемы со здоровьем, «70-летний Кеннеди изображает свой атлетизм и относительную молодость как преимущество» перед другими кандидатами, резюмировала автор статьи.