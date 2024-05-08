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ОДКБ знают об остановке финансирования со стороны Армении

Источник из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что организация в курсе решения Армении об остановке финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

В ОДКБ отреагировали на остановку финансирования со стороны Армении
© РИА Новости

По словам источника, это «не является новостью» для ОДКБ. При этом собеседник агентства подчеркнул, что это решение никак не влияет на статус Армении в организации.

Ереван отказался участвовать в финансировании деятельности ОДКБ

«Это не новость, мы в курсе. Но Армения остается государством-членом ОДКБ», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Ереван принял решение об остановке финансирования организации.

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