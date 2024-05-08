В ОДКБ отреагировали на остановку финансирования со стороны Армении

Источник из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что организация в курсе решения Армении об остановке финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, это «не является новостью» для ОДКБ. При этом собеседник агентства подчеркнул, что это решение никак не влияет на статус Армении в организации.

Ереван отказался участвовать в финансировании деятельности ОДКБ

«Это не новость, мы в курсе. Но Армения остается государством-членом ОДКБ», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Ереван принял решение об остановке финансирования организации.